В Воронеже 11 апреля водителя «Мерседеса», сбившего курсанта МЧС, доставят в суд

СЕГОДНЯ 18:17 2019-04-10T18:28:15+03:00

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Стало известно, когда будут решать вопрос об аресте 45-летнего водителя «Мерседеса», намеренно сбившего курсанта у воронежского института МЧС.

- Водителя, обвиняемого по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство», должны доставить в суд к 11.00 11 апреля. В это время будут рассматривать ходатайство следователя СК об аресте 45-летнего мужчины - сообщили в Ленинском районном суде. – Этот вопрос могли решить уже сегодня, но возникли проблемы с конвоем.

Напомним, ДТП случилось 1 апреля у дома № 231 на улице Краснознаменной. Видео аварии появилось в сети позже. На нем четко можно разглядеть, как «Мерседес» на приличной скорости наезжает на курсанта сзади и сбивает его.

Позже стало известно, что за водителем иномарки числится 46 нарушений скоростного режима. Тем не менее прав его не лишали. Водительское удостоверение в 2017 году он заменил в связи с истечением срока действия, предоставив необходимые документы из медучреждений. В то же время появилась информация, что у мужчины есть заболевание, по которому управление машиной противопоказано. Сотрудники ГИБДД сообщили, что если она подтвердится, права у водителя отберут.

Родные и друзья пострадавшего курсанта боятся, что какая-либо справка на самом деле появится. Тем более, что, по предварительной информации, мама мужчины - высокопоставленный медицинский чиновник и бывший депутат. Не исключено, что ДТП будут объяснять состоянием здоровья водителя, что может повлечь смягчение наказания.

Курсанта воронежского института МЧС сбил "Мерседес".

ИСТОЧНИК KP.RU