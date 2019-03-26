2019-03-26T15:36:17+03:00
Общество

Скандал с историческим зданием в Воронеже: вернут ли балконные решетки на прежнее место?

В управлении по охране объектов культурного наследия прокомментировали, реально ли обойтись без новодела
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Так выглядел флигель Гегера до ремонта.Так выглядел флигель Гегера до ремонта.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Мы не раз писали о ремонте дома Гегера, что на улице Никитинской. Во время ремонта объекта культурного наследия подрядчик заменил исторические балконные ограждения на новодельные (причем с другим рисунком). О будущем здания высказался Владимир Перцев, глава регионального управления по охране объектов культурного наследия.

- Этот объект - один из долгостроев. Сначала ставились вопросы по согласованию проектной документации. Предлагаемые решения несколько раз нами отвергались. Позже мы не подписывали (и до сих пор не подписали) акты выполненных работ в отношении балконов. Объектом культурного наследия является все объемно-пространственное восприятие памятника. Формально, решетки также являются предметом охраны. Подрядчик заверяет, что восстановит их в первоначальном виде. Но возможно ли будет сделать это без новодела? Вопрос технический. Я, наверное, не смогу ответить, будет ли решетка полностью оригинальной, или же появятся вкрапления новых материалов.

Владимир Перцев также сообщил, что власти региона рассматривают варианты реконструкции усадьбы Башкирцева в Семилуках. Кроме того, он рассказал подробности проекта по консервации Ротонды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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