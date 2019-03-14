Скандал с историческим зданием в Воронеже: отправленные в утиль балконные решетки по документам проходят реставрацию

На прошлой неделе разгорелся скандал с капитальным ремонтом исторического здания на Никитинской - флигеля инженера Гегера 1911 года постройки. У жильцов возникли вопросы к качеству работ: на балконах осыпалась свежая штукатурка. Общественники из "Архдозора", в свою очередь, заметили, что пережившие войну балконные ограждения заменили на новодельные, причем с другим рисунком.

В областном Фонде капремонта сообщили, что от подрядчика - ООО "Ремстрой" - потребуют по новой провести штукатурные работы в проблемных местах. Что с решетками? Оригинальные были слишком сильно поражены коррозией. На балконах появятся новые с тем самым рисунком. Ну а тот вариант, что возмутил общественников - временный!

Те самые "временные" ограждения. Сейчас они демонтированы.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Тут, конечно, возникает вопрос: насколько распространена практика установки временных решеток? (Их, кстати, на днях демонтировали.) Но не будем на этом зацикливаться, ведь в истории появляется еще один поворот.

В областном Управлении по охране объектов культурного наследия ответили на наш запрос по поводу дома Гегера. Там рассказали, что за ремонтом шел технический и авторский надзор. И вот что обращает внимание:

- По окончании проведения работ ООО "Ника Арт", осуществлявшее авторский надзор, предоставило для согласования отчетную документацию. По данным журнала авторского надзора, оригинальное ограждение балконов на момент сдачи отчетной документации находилось на реставрации.

Реставрации! Выходит, на балконах все-таки хотели поставить старые решетки? Или хотели только на бумаге? Целы ли сейчас эти ограждения, или их давно распилили на куски в какой-то металлоприемке? Вопросов больше, чем ответов.

До реставрации дом 1911 года постройки выглядел более чем печально.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Радует одно. В Управлении по охране объектов культурного наследия обещают:

- В случае несоответствия выполненных работ отчетной документации и требованиям действующего законодательства будет составлено заключение об отказе в приемке работ по сохранению объекта культурного наследия.

Приемка, кстати, намечена на 19 марта.

Добавим, что общая стоимость капитального ремонта здания составила 18,8 млн рублей.