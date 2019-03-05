2019-03-05T18:22:32+03:00
Общество

В Воронеже при реставрации исторического здания старинные решетки заменили на новодел

Жильцы считают, что исторический архитектурный металл уже уехал в приемку
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Так выглядел флигель инженера Гегера до реконструкцииТак выглядел флигель инженера Гегера до реконструкцииФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Дом по адресу Никитинская, 49/2, известный как флигель инженера Гегера, давно требовал ремонта. Здание 1911 года, которое является объектом культурного наследия регионального значения, наконец-таки начали восстанавливать в прошлом году. Работы еще не закончены, но к ним уже появилось немало вопросов.

Представители общественного движения "Архдозор" обратили внимание, что на месте старинных балконных решеток появились новодельные.

Такие решетки были... Фото: Владимир Малдер

Такие решетки были... Фото: Владимир Малдер

...А такие - стали. Фото: "Архдозор"

...А такие - стали. Фото: "Архдозор"

- Исчезнувшие решетки выполнены в стиле модерн. Они подлинные, пережившие войну. Это либо ковка, либо чугунное литье. При реставрации такие детали обязательно должны быть сохранены и восстановлены, - говорит Ольга Рудева, представитель общественного движения "Архдозор". - Недавно в Воронеже ремонтировали дом Вартанова под Петровским сквером. Там и козырек, и подобные решетки на балконе бережно сохранили.

Мы передали запрос в областное управление по охране объектов культурного наследия с тем, чтобы прояснить: почему решили поставить неоригинальные решетки и где же все-таки оригинальные? Жильцы дома уверены, что архитектурный металл уже отправил в приемку.

И это не единственная беда с ремонтом исторического здания. Как рассказала Юлия, жилец этого дома, на балконе уже осыпается свежая штукатурка (что, кстати, видно на представленном выше фото). Новые окна текут, как течет и потолок - видимо, из-за особенностей прокладки гидроизоляции.

Более того, есть мнение, что балконы, построенные взамен старых, на 40 сантиметров короче и уже, чем требовалось по проектной документации.

Во время реконструкции балконы полностью демонтировали Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Во время реконструкции балконы полностью демонтировалиФото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Мы подготовили соответствующий запрос в региональный Фонд капитального ремонта. С ответом обязательно познакомим читателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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