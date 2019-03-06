В Фонде капремонта Воронежской области прокомментировали исчезновение элементов исторического здания

Общественники из "Архдозора" обратили внимание, что с реконструируемого здания на Никитинской исчезли старинные балконные решетки. В свою очередь, жители дома 1911 года постройки (который, кстати, является объектом культурного наследия регионального значения "Флигель инженера Гегера"), пожаловались на неприятные особенности ремонта. В частности, с балконов уже начала отваливаться штукатурка.

Мы составили запросы в управление по охране объектов культурного наследия и областной Фонд капремонта. Из последнего уже поступил ответ.

- Работы по ремонту фасада проводило ООО "Ремстрой". Сметная стоимость работ по капитальному ремонту фасада составляет 7,6 млн рублей, однако выполненные работы ещё не приняты и ни копейки денег подрядной организации по договору не выплачено, – сообщил Василий Смольянов, начальник отдела общественных связей и информационных технологий областного Фонда капремонта.

Сегодня, 6 марта, прошел осмотр дома. Отслоение штукатурки на восстановленных балконах, действительно, нашли. После совещания от подрядчика потребовали устранить проблему, но только тогда, когда установится температура в 5-7 градусов тепла.

Но как же главный вопрос: пропажа старинных решеток?

- При проведении работ по восстановлению балконов выяснилось: степень поражения ограждений коррозией столь высока, что дальнейшая эксплуатация представляет угрозу безопасности. Поскольку старые балконные ограждения не являлись предметом охраны, они были демонтированы. Вместо них установлены временные металлические ограждения, которые будут заменены подрядной организацией на решетки, идентичные историческим прототипам.

Уж не стали бы эти "временные" ограждения постоянными, если бы не внимание общественников? Вопрос риторический.

По поводу остальных жалоб жильцов в Фонде сообщили:

- Один из собственников помещений настаивает на том, чтобы балконы были оборудованы водосточной системой. Однако такие работы не предусмотрены проектно-сметной документацией, которая в установленном порядке прошла историко-культурную экспертизу.