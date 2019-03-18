Воронежская гимнастка завоевала серебро международного Кубка вызова

СЕГОДНЯ 12:55 2019-03-18T12:55:11+03:00

Ангелина Мельникова ударно проводит март - на ее счету уже семь медалей. Фото: cspsk-vrn.ru

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На международных соревнованиях Кубок вызова, проходивших в немецком городе Штутгарт, воронежская гимнастка Ангелина Мельникова стала серебряным призером в командном турнире. Вместе с нашей спортсменкой выступали Ангелина Симакова, Александра Щеколдина, Ксения Клименко и Даша Белоусова.

На счету сборной России по итогам соревнований было 159,496 балла. Наши гимнастки намного отстали от бразильянок (164,396), зато солидно опередили голландок (153,763 балла).

В компании молодых спортсменок Ангелина была лидером. И выступила хорошо – в упражнениях на бревне, брусьях и вольных вообще без видимых помарок и только в опорном прыжке ошиблась при приземлении.

Это уже седьмая медаль Ангелины в марте. Шесть она завоевала на чемпионате России. Там Геля победила в вольных упражнениях, стала второй на бревне, в опорном прыжке, в командном турнире и в личном многоборье, а на брусьях завоевала бронзу.

Напомним, Мельникова – серебряный призер Олимпиады-2016 в командном турнире. В 2018 году главными достижениями Ангелины были золото, серебро и бронза чемпионата Европы в Глазго и второе место в составе сборной России на чемпионата мира в Дохе.

ИСТОЧНИК KP.RU