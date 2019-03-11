2019-03-11T14:05:39+03:00
Спорт

Воронежская звезда российской гимнастики Ангелина Мельникова завоевала шесть медалей чемпионата России

Одна из них золотая
Юрий КОЗЛОВ
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Ангелина Мельникова продолжает пополнять свою и без того богатую коллекцию медалей.Ангелина Мельникова продолжает пополнять свою и без того богатую коллекцию медалей.Фото: sportgymrus.ru
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Солидно пополнила свой медальный запас воронежская гимнастка Ангелина Мельникова на чемпионате России в Пензе, который проходил с 4 по 10 марта. На счету нашей спортсменки победа в вольных упражнениях. Компанию на пьедестале Ангелине составили Лилия Ахаимова и сама Алия Мустафина. В бревне Мельникова уступила золото своей тезке Симаковой, третьей стала Ксения Клименко.

В опорном прыжке Ангелина осталась второй после королевы в этом упражнении Марии Пасеки, третьей стала Татьяна Набиева. На брусьях Мельникова осталась позади двух Настей – Ильянковой и Агафоновой. Кроме того, на счету Ангелины еще два серебра – в командном турнире и личном многоборье.

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила, что Ангелина Мельникова, если только не помешают травмы, выступит на чемпионате Европы в польском городе Щецин в многоборье. Соревнования пройдут с 4 по 14 апреля.

Напомним, Мельникова – серебряный призер Олимпиады-2016 в командном турнире. В 2018 году главными достижениями Ангелины были золото, серебро и бронза чемпионата Европы в Глазго и второе место в составе сборной России на чемпионата мира в Дохе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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