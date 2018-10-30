Воронежская гимнастка завоевала серебро чемпионата мира

СЕГОДНЯ 19:40 2018-10-30T19:40:35+03:00

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Женская сборная России, в составе которой выступала Ангелина Мельникова, завоевала серебряные медали в финале многоборье на 48 чемпионате мира. Соревнования проходят в столице Катара Дохе.

Вне конкуренции были американки. Спортсменки из США набрали в вольных упражнениях, в опорным прыжке, на брусьях и бревне недосягаемые для других сборных 171,629 баллов. Зато за второе место борьба была ожесточенной. И ее наши гимнастки выиграли у китаянок. Россиянки набрали 162,863 балла, спортсменки из Поднебесной - 162,396. Это тем более приятно, что состав нашей сборной на этом турнире был совсем юным. 18-летняя Ангелина Мельникова выглядела едва ли не ветераном в компании 16-летних Ирины Алексеевой и Ангелины Симаковой. Молодость уравновешивал опыт 21-летней Лилии Ахаимовой и 24-летней уже легендарной Алии Мустафиной, недавно вернувшейся в большой спорт после рождения дочки.

Все три команды, оказавшиеся на пьедестале почета, завоевали право выступать на Олимпиаде в Токио в 2020 году.

Впрочем, Ангелине Мельниковой рано расслабляться. 31 октября у нее финал личного многоборья, а затем Геля может еще и попробовать пополнить свою богатую коллекцию медалей удачными выступлениями в отдельных видах программы чемпионата мира.

Напомним, в активе Ангелины Мельниковой серебро Олимпиады в командном многоборье, золото чемпионатов Европы-2016 в Берне (тоже командное), в Клуж-Напоке-2017 (вольные). 2018-й складывается для нашей землячки очень удачно. В активе Ангелины уже есть три золота чемпионата Европы в Глазго (команда, опорный прыжок и брусья). Теперь есть и серебро чемпионата мира. Ждем продолжения банкета!