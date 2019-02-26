Вписки в воронежской школе проходили регулярно
Вписки в воронежской школе № 36 были поставлены на поток. Это подтвердили и в прокуратуре Железнодорожного района, и в мэрии.
Оказалось, что сторож, сначала заявивший, что просто пускал ребятишек поиграть в футбол, открывал двери нараспашку перед вечерними и ночными визитерами по крайней мере дважды. Может, и больше, да видеокамеры запечатлели только вписки 14 и 17 февраля. Записи хранятся не более 30 суток, а иначе «косяков» могло набраться еще немало.
Напомним, скандал в воронежской школе № 36 разгорелся из-за того, что запись вписки в спортзале 17 февраля, где подростки активно вливали в себя алкоголь, выложили в соцсети. После этого сторож, поняв, что дело пахнет керосином, предпочел уволиться. Увидев записи с камер видеонаблюдения, предоставленные прокуратурой, мы поняли, что он еще легко отделался.
На видео попало, как сторож еле передвигается после обильных возлияний. Как он впускает поздних визитеров, в руках при этом видна «заслуженная» бутылка водки. Как, в конце концов, после драки, где 15-летний мальчик потерял сознание, он не вызывает скорую, а просто выставляет подростков на улицу. И еще – на записи 14 февраля позволяет ночным гостям проносить в школу какую-то коробку, даже не глянув на содержимое.
Ночные посетители с коробкой в воронежской школе № 36.
Шатающийся экс-сторож школы № 36.
Экс-сторож школы № 36 пропускает визитеров с бутылкой водки в руке.
В итоге сторож теперь по рецепту героя скетчкома Бородача может еще куда-нибудь устроиться, чтобы и там «почудить». А вот директору школы уже объявили выговор, и, не исключено, снимут с работы. Как грустно шутят комментаторы в соцсетях, теперь другие руководители образовательных учреждений будут судорожно пересматривать записи видеокамер. Школьники сейчас практически везде не святые…
Драка во время вписки в воронежской школе № 36.
ИСТОЧНИК KP.RU