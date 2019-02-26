2019-02-26T18:36:29+03:00
Общество

Вписки в воронежской школе проходили регулярно

Об этом заявили и в прокуратуре, и в мэрии [видео]
Яков СТРОГОВ
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Сторож обменивается рукопожатием с парнем, который вскоре изобьет школьника до потери сознания.Сторож обменивается рукопожатием с парнем, который вскоре изобьет школьника до потери сознания.Фото: кадр с видео
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Вписки в воронежской школе № 36 были поставлены на поток. Это подтвердили и в прокуратуре Железнодорожного района, и в мэрии.

Оказалось, что сторож, сначала заявивший, что просто пускал ребятишек поиграть в футбол, открывал двери нараспашку перед вечерними и ночными визитерами по крайней мере дважды. Может, и больше, да видеокамеры запечатлели только вписки 14 и 17 февраля. Записи хранятся не более 30 суток, а иначе «косяков» могло набраться еще немало.

Напомним, скандал в воронежской школе № 36 разгорелся из-за того, что запись вписки в спортзале 17 февраля, где подростки активно вливали в себя алкоголь, выложили в соцсети. После этого сторож, поняв, что дело пахнет керосином, предпочел уволиться. Увидев записи с камер видеонаблюдения, предоставленные прокуратурой, мы поняли, что он еще легко отделался.

На видео попало, как сторож еле передвигается после обильных возлияний. Как он впускает поздних визитеров, в руках при этом видна «заслуженная» бутылка водки. Как, в конце концов, после драки, где 15-летний мальчик потерял сознание, он не вызывает скорую, а просто выставляет подростков на улицу. И еще – на записи 14 февраля позволяет ночным гостям проносить в школу какую-то коробку, даже не глянув на содержимое.

Ночные посетители с коробкой в воронежской школе № 36.

Шатающийся экс-сторож школы № 36.

Экс-сторож школы № 36 пропускает визитеров с бутылкой водки в руке.

В итоге сторож теперь по рецепту героя скетчкома Бородача может еще куда-нибудь устроиться, чтобы и там «почудить». А вот директору школы уже объявили выговор, и, не исключено, снимут с работы. Как грустно шутят комментаторы в соцсетях, теперь другие руководители образовательных учреждений будут судорожно пересматривать записи видеокамер. Школьники сейчас практически везде не святые…

Драка во время вписки в воронежской школе № 36.

ИСТОЧНИК KP.RU

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