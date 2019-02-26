Появилось видео избиения подростка до потери сознания во время вписки в воронежской школе

Прокуратура Железнодорожного района предоставила записи с камер видеонаблюдения, запечатлевшие ночные безобразия в школе № 36.

На видео попала драка 17 февраля во время вписки в спортзале, которую транслировали в соцсети. Разборка, якобы возникшая из-за оскорбления девушек, проходила так: парень в мастерке подошел к сидевшему 15-летнему школьнику, что-то ему сказал, началась драка. Парень в мастерке оказался более искушенным в боксе и несколькими ударами нокаутировал оппонента. Да так, что тот не смог подняться. После чего сторож все-таки начал выставлять ночных посетителей на улицу. Часть из них потом вернулась, чтобы забрать товарища. Они унесли его как куклу. Сейчас подросток лечится амбулаторно.

Также камеры видеонаблюдения запечатлели сторожа, когда он впускал очередную порцию вечерне-ночных посетителей. Мужчину сильно штормило, он едва удерживался за поручни. В другом видео он довольно потряхивает бутылкой, видимо, полученной от визитеров.

Напомним, вечером 17 февраля подростки собрались в родной школе, были и гости со стороны - всего 25 человек. Сторож впустил их в спортзал, там они устроили пьянку. Вписку транслировали в соцсетях, после чего все и «погорели».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/694121" frameborder="0"></iframe> Шатающийся экс-сторож школы № 36.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/694122" frameborder="0"></iframe> Экс-сторож школы № 36 пропускает визитеров с бутылкой водки в руке.

В прокуратуре и в мэрии заявили, что «вписки» в школе № 36 проходили регулярно. К примеру, в ночь с 14 на 15 февраля (День святого Валентина) сторож впустил в здание десять человек, которые пронесли с собой коробку с неизвестным содержимым. Этот момент тоже попал на видео.

Сторожа, который спокойно открывал дверь подросткам, уволили. Директору школы объявили выговор. Рассматривается вопрос об его увольнении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/694125" frameborder="0"></iframe> Ночные посетители с коробкой в воронежской школе № 36.

Сотрудники следственного отдела по Железнодорожному району Воронежа регионального СУ СКР по возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность» (максимальное наказание – арест на три месяца).