2019-02-26T12:58:48+03:00
Происшествия

Прокуратура: «Во время пьяной вечеринки в школе № 36 взрослый парень избил школьника до потери сознания»

По поводу безобразий в учебном заведении возбуждено уголовное дело [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Мальчик упал и потерял сознание.Мальчик упал и потерял сознание.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Сотрудники прокуратуры Железнодорожного района рассказали о первых результатах проверки по поводу «вписки» в спортзале школы № 36. Напомним, вечером 17 февраля подростки собрались в родном учебном заведении. Сторож впустил их в спортзал, там они выпивали и пели популярные в их среде песни. Некоторые «горячие головы» стали транслировать все это действо в соцсетях, после чего все и «погорели».

На днях школьники, присутствовавшие на «вписке», рассказали, что помимо пьянки, там была жесткая драка, где одному из подростков разбили голову. Якобы поводом стали оскорбления в адрес девушек. В прокуратуре факт драки подтвердили:

- При просмотре камер видеонаблюдения наши сотрудники выяснили, что взрослый посетитель школы много раз ударил 15-летнего ученика восьмого класса по лицу. Подросток потерял сознание. Школьника не госпитализировали, он лечится амбулаторно. В городском отделе полиции № 1 по этому факту проводят проверку на наличие признаков преступления.

Кроме того, в прокуратуре и в мэрии заявили, что «вписки» в школе № 36 проходили регулярно. К примеру, в ночь с 14 на 15 февраля (День святого Валентина) сторож впустил в здание десять человек, которые пронесли с собой коробку с неизвестным содержимым.

Драка во время вписки в воронежской школе № 36.

Сторож, который спокойно открывал дверь подросткам, уволился. Директору школы объявили выговор. Рассматривается вопрос об его увольнении.

25 февраля 2019 года сотрудники следственного отдела по Железнодорожному району Воронежа регионального СУ СКР по возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность» (максимальное наказание – арест на три месяца).

Вписка в школе. Воронеж..

ИСТОЧНИК KP.RU

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