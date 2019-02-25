2019-02-25T11:53:41+03:00
Происшествия

Жесткой дракой подростков закончилась пьяная вечеринка в спортзале воронежской школы

На место выезжали полицейские
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Появляются новые подробности пьяной вечеринки старшеклассников в спортзале воронежской школы. В ГУ МВД по Воронежской области рассказали, что в злополучную ночь полицейские выезжали к школе №36 - поступило сообщение о драке. Когда стражи порядка прибыли на место, на территории учебного заведения никого не оказалось. Далее никаких заявлений от пострадавших не поступало.

Школьники рассказывают в соцсетях, что к концу вечеринки группа парней устроила жесткую драку из-за того, что кто-то оскорбил девушек. Одному из ребят якобы разбили голову. До приезда полиции его вывели из здания.

По поводу алкогольной вечеринки в школе №36 высказались мэрия и прокуратура. Директор учебного заведения сообщила нам, что проверки уже прошли (правда, распространяться об их итогах рано), а материалы на ребят отправили в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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