2019-02-20T17:39:24+03:00
Общество

Делом об алкогольной "вписке" в воронежской школе займется прокуратура

Правоохранители пообещали присмотреться как к участникам вечеринки, так и к тем, кто ее допустил
Виктор ПАВЛОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Прокуратура Железнодорожного района проведет проверку по факту истории с алкогольной вечеринкой школьников в спортивном зале.

- Будет дана правовая оценка действиям всех участников происходившего, а также ответственных должностных лиц за исполнение законодательства об антитеррористической защищенности образовательного учреждения, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, - говорят в ведомстве. - При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее свою проверку анонсировали в городской администрации.

Напомним, несколько ребят организовали "вписку" с алкоголем в спортзале своего учебного заведения. Весь процесс подростки транслировали в прямом эфире в соцсети. После веселья видео попало в другие популярные группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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