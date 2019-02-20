Делом об алкогольной "вписке" в воронежской школе займется прокуратура
Прокуратура Железнодорожного района проведет проверку по факту истории с алкогольной вечеринкой школьников в спортивном зале.
- Будет дана правовая оценка действиям всех участников происходившего, а также ответственных должностных лиц за исполнение законодательства об антитеррористической защищенности образовательного учреждения, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, - говорят в ведомстве. - При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее свою проверку анонсировали в городской администрации.
Напомним, несколько ребят организовали "вписку" с алкоголем в спортзале своего учебного заведения. Весь процесс подростки транслировали в прямом эфире в соцсети. После веселья видео попало в другие популярные группы.
ИСТОЧНИК KP.RU