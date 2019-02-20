2019-02-20T10:22:14+03:00
Общество

Мэрия прокомментировала «вписку» с алкоголем в спортзале воронежской школы

Оказалось, сторож пустил ребят в учебное заведение поиграть в футбол
Юлия ДИДЕНКО
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Воронежская мэрия прокомментировала алкогольную вечеринку, которую устроили подростки в одной из школ города. Напомним, предположительно на выходных несколько ребят, договорившись со сторожем, организовали «вписку» с алкоголем в спортзале своего учебного заведения. Весь процесс подростки транслировали в прямом эфире в соцсети. После веселья видео попало в другие популярные группы. Школьники быстро начали удалять информацию со своих страниц.

- Управление образования и молодежной политики изучило распространенную в интернете видеозапись, факт нарушения порядка допуска в учреждение со стороны сторожа подтвердился. Он, действительно, пустил подростков в спортзал под предлогом игры в футбол. Сторож признал свою вину и еще вчера уволился по собственному желанию, не дожидаясь увольнения по статье, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Также в городской администрации добавили, что в школе будет проведена детальная проверка, по результатам которой руководство учреждения могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

Вписка в школе. Воронеж..

ИСТОЧНИК KP.RU

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