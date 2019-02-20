В Воронеже подростки устроили «вписку» с алкоголем в спортзале школы

СЕГОДНЯ 06:01 2019-02-20T06:01:15+03:00

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В Воронежа подростки решили не покидать школу на время карантина и устроить там шумную тусовку. Школьники собрались вечером в спортзале учебного заведения, включили музыку и оторвались по полной. Без алкоголя, конечно, не обошлось. Весь процесс подростки транслировали в прямом эфире в соцсети. Они звали всех желающих присоединиться к ним.

В Сети подростки рассказали и о том, как попали в учебное заведение. По их словам, охранник открыл им дверь за бутылку водки. Предположительно, именно этот мужчина появился на одном из коротких роликов.

После тусовки видео просочилось в другие популярные группы в соцсетях. Школьники быстро начали удалять информацию со своих страниц. Но было поздно. По их словам, в школе началась проверка, а охранника, впустившего их, уволили.

- Чисто по-человечески прошу вас никуда больше не рассылать видео. Вы разве не понимаете, что грозит тем, кто там был? Надеюсь, что все обойдется, и больше не будет таких крыс, - прокомментировали в своих профилях в соцсетях участники «вписки».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/692895" frameborder="0"></iframe> Вписка в школе. Воронеж..

ИСТОЧНИК KP.RU