2019-02-21T14:52:02+03:00
Общество

Воронежская учительница: «Дети такое рассказывали о своем отдыхе, что волосы дыбом вставали»

Работник образования прокомментировала скандал с алкогольной вечеринкой в спортзале
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Кадр из скандального видеоКадр из скандального видео
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Вечер, спортзал, громкая музыка, спиртное и школьники. Видеозапись с таким набором компонентов имели счастье посмотреть воронежцы. По поводу алкогольной вечеринки в школе 36 высказались мэрия и прокуратура. Директор учебного заведения сообщила нам, что проверки уже прошли (правда, распространяться об их итогах рано), а материалы на ребят отправили в полицию.

Мы попросили учительницу одной из воронежских школ прокомментировать эту историю. Насколько часто подобное происходит в учебных заведениях? Екатерина рассказала:

- Начнем с того, что ребятам вообще продали алкоголь. То есть проблема начинается уже с киоска или магазина, где они совершили покупку. Отмечу, что старшеклассники всегда стараются пронести спиртное на мероприятия, организованные школой. Учителя предупреждают, что делать этого нельзя. Но у подростков всегда получается. Либо они прячут бутылку под пальто, либо передают через окно. В крайнем случае, выпивают ее за школой прямо перед мероприятием. Это уже не удивляет. Дети такое рассказывали мне об особенностях своего отдыха, что у меня волосы дыбом вставали. Но такого, чтоб кто-то из работников школы специально впустил их в спортзал с алкоголем, я еще не встречала. Весь персонал обычно старается пресечь такие вещи.

Вписка в школе. Воронеж..

ИСТОЧНИК KP.RU

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