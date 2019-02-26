2019-02-26T12:12:56+03:00
Общество

Директора воронежской школы, в которой подростки устроили «вписку», собираются уволить

Пьяная вечеринка закончилась возбуждением уголовного дела по статье «Халатность»
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Оказалось, что подобные вечеринки случались и до этогоОказалось, что подобные вечеринки случались и до этогоФото: принтскрин видео.
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Вечеринка старшеклассников в спортзале воронежской школы №36 – не была случайностью. Как минимум, еще одна подобная «вписка» прошла в стенах учебного заведения за пару дней до этого. Школьники собирались по вечерам после уроков отнюдь не для того, чтобы разобрать домашнее задание.

- В ходе дополнительной внутренней проверки управления образования и молодежной политики были детально изучены записи видеокамер внутреннего наблюдения за предыдущие дни, удалось выяснить, что допуск посторонних лиц на территорию образовательной организации носил системный характер. Это свидетельствует о ненадлежащем контроле со стороны руководителя школы, - подтвердили в пресс-службе мэрии.

Получается, что охранник лукавил, когда говорил, что просто пустил подростков в спортзал поиграть в футбол? Сторож уволился по собственному желанию, не дожидаясь увольнения по статье.

Теперь же рассматривается вопрос об увольнении директора СОШ №36. Руководителю уже вынесено дисциплинарное наказание в виде выговора.

- С административным персоналом и педагогами учреждений образования проведены дополнительные внеплановые инструктажи по соблюдению действующих норм и правил обеспечения безопасности и пропускного режима в школах, - подчеркнули в мэрии.

Тем временем следственный отдел по Железнодорожному району Воронежа СКР возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность».

ИСТОЧНИК KP.RU

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