В первый день платных парковок в Воронеже не работают 15 из 20 паркоматов

СЕГОДНЯ 15:13 2018-10-15T15:14:54+03:00

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В первый день полноценного запуска системы платных парковок воронежцы жалуются на неработающие автоматы по оплате. 15 из 20 аппаратов не подают признаков жизни и не реагируют на нажатия.

- Паркомат не работает, на горячей линии телефон не берут. Из всех номеров, которые указаны на стенде рядом с паркоматом, дозвонился только до Роспотребнадзора. Так и не смог оплатить, буду пробовать дома уже, - написал автомобилист Руслан Баев в сообществе "Мой и твой Воронеж".

В ООО "Городские парковки" сообщают, что сейчас работают над устранением неисправностей. Тем, для кого оплата наличными - единственный приемлемый вариант, остается искать терминалы "Сбербанка". С остальными способами - интернет-портал, мобильное приложение "Горпарковки", СМС-сообщение - все в порядке.

Кстати, сегодня центр города не узнать. Кольцовская, Плехановская, Комиссаржевской, Никитинская - везде не то чтобы пусто, но гораздо свободнее, чем обычно. И везде при желании можно припарковаться. Увы, за 40 рублей в час... Мы узнали, как восприняли нововведение сами воронежцы.