2018-10-15T15:14:54+03:00
Авто

В первый день платных парковок в Воронеже не работают 15 из 20 паркоматов

С другими способами оплаты все в порядке
Поделиться:
Аппараты не подают признаков жизниАппараты не подают признаков жизниФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

В первый день полноценного запуска системы платных парковок воронежцы жалуются на неработающие автоматы по оплате. 15 из 20 аппаратов не подают признаков жизни и не реагируют на нажатия.

- Паркомат не работает, на горячей линии телефон не берут. Из всех номеров, которые указаны на стенде рядом с паркоматом, дозвонился только до Роспотребнадзора. Так и не смог оплатить, буду пробовать дома уже, - написал автомобилист Руслан Баев в сообществе "Мой и твой Воронеж".

В ООО "Городские парковки" сообщают, что сейчас работают над устранением неисправностей. Тем, для кого оплата наличными - единственный приемлемый вариант, остается искать терминалы "Сбербанка". С остальными способами - интернет-портал, мобильное приложение "Горпарковки", СМС-сообщение - все в порядке.

Кстати, сегодня центр города не узнать. Кольцовская, Плехановская, Комиссаржевской, Никитинская - везде не то чтобы пусто, но гораздо свободнее, чем обычно. И везде при желании можно припарковаться. Увы, за 40 рублей в час... Мы узнали, как восприняли нововведение сами воронежцы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Влад Сташевский споет воронежским поклонницам о любви
В Воронеже выступят звезды кавказской эстрады
В Воронежской области за лето на воде погибло 52 человека
Воронежские мэр и губернатор встретились с Жанной д’ Арк
Воронежские власти хотят ввести электронные транспортные карты
В Воронеже в Железнодорожном районе на 18 часов отключат воду
В Воронеже личному составу представили нового руководителя регионального ГУ МВД
Воронежцам показывают сумочки-кольчужки
Воронежская дзюдоистка выиграла международный турнир
В Воронеже на две ночи запретят парковку и движение на улице Меркулова
Стало известно, когда воронежские паркоматы оживут после технического сбоя
В воронежском аэропорту из-за тумана в Москве приземлились три самолета с пассажирами
Воронежцы не заплатили за капремонт 181 млн. рублей
Воронежское предприятие нашло 12 миллионов на зарплату работникам только после вмешательства прокуратуры
В Воронежской области экс-главу Хохольского района снова задержали
У воронежских властей снова не получилось продать "Питомнический комплекс"
В Воронеже на водохранилище мужчина перевернулся на яхте
В Воронеже наградили мужчин, спасших девушку, прыгнувшую с моста
Трое воронежцев ограбили умершего человека на 2 миллиона рублей
Воронежцы жалуются на свалку с крысами в центре города
Воронежскому летчику-герою Роману Филипову установили памятник в Иркутской области
В Воронежскую область на неделю вернется лето
В Воронеже студенческие команды приняли участие в турнире по волейболу
В Воронеже парень из мести поджег кафе
В Воронежской области рядом с заповедником снова хотят построить дачи
Под Воронежем женщина выронила кошелек с 60 тысячами рублей и банковской картой с паролем