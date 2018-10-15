Первый день платных парковок в Воронеже: пустой центр и забитые дворы

СЕГОДНЯ 14:21 2018-10-15T16:12:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Сейчас и правда понедельник, середина рабочего дня? Мы точно в Воронеже? 15 октября, в день полноценного запуска системы платных парковок, центр города не узнать. Обочины обмелели, как море после отлива. Кольцовская, Плехановская, Комиссаржевской, Никитинская - везде не то чтобы пусто, но гораздо свободнее, чем обычно. И везде при желании можно припарковаться. Пусть и за 40 рублей в час. Как восприняли нововведение сами воронежцы?

Владимир работает водителем на государственном предприятии, и у него к системе большие претензии.

- Если речь идет о личной машине – я готов платить. Но что делать со служебной? – похлопывает рукой по багажнику «Волги». - Вносить личные деньги? Кто и как их потом компенсирует? Бегать, искать паркомат? А где он вообще? При этом начальник в любую секунду может сказать: «Едем!». Придется переезжать с места на место каждые 15 минут. Так мне скажут: «У тебя идет перерасход топлива...»

Водитель «Ауди» показывает нам приложение на экране смартфона. Там тикает таймер – осталось 56 оплаченных минут.

- Знаком с белгородским опытом. Там после введения платных парковок стало гораздо свободнее. (Белгородскую систему создавала та же компания, что и в Воронеже – ООО «Городские парковки» - прим.) Но могут возникать неприятные нюансы. Например, не всегда очевидно, какое именно парковочное место нужно выбрать для оплаты в приложении. Сейчас пришлось потратить на это время.

.

На бегу спрашиваем у другого автомобилиста, который спешно удаляется от машины, как он относится к платным парковкам.

- Пускай будут! Надолго машину не оставляю: работаю в торговле, приходится постоянно ездить туда-сюда. Честно говоря, даже не знал, что сегодня запускается такая система. И 15 бесплатных минут – это очень мало.

Отметим, что в Белгороде на оплату парковки дается не 15, а 30 минут.

- Разобрались с оплатой? – подходим к водителю иномарки из конца 80-х.

- Я не платил. Я инвалид. Посмотрите: знак на заднем стекле.

- Но постойте. Вам же надо получать бесплатное парковочное разрешение... И стоять потом на специальных местах для инвалидов...

- Какое разрешение? Я из области, сюда приезжаю редко. Вот справка понадобилась.

- А если появятся пешие инспекторы...

- Тогда я достану костыли, встану, - мужчина открывает дверь и поднимается. У него нет ноги. - Неужели мне штраф будут выписывать?

Инспекторы, может, и не будут. Но стационарные камеры и специальные автомобили будут непреклонны: водитель получит штраф. Почему никто не объяснил ему, как работает система?

Представители «Городских парковок» ранее сообщали, что воронежцам будут помогать волонтеры. 15 октября мы заглянули на добрый десяток улиц. И нигде ни одного волонтера не встретили.

Воронежцы пишут в соцсетях, что не почувствовали переполнения автобусов. Вернее так: по утрам маршрутки как шли забитыми, так и идут. Трудно сказать, сколько прибавилось пассажиров из числа тех, кто оставил машину у дома. На изменения отреагировал телеграм-канал, посвященный криминальной жизни: «В Воронеже запустили парковки. Автобусы битком. Работа в транспорте будет хлебной». Под работой в транспорте, как мы понимаем, имеется в виду отнюдь не труд водителя...

И все-таки. Неужели город сам собой опустел, как в ужастике Стивена Кинга? Если улицы свободны, а транспорт не переполнен, где же все воронежцы?

Сворачиваем с пустой улицы, заглядываем во дворик... Кто тут у нас?

.

Автомобили на одной стороне, автомобили на тротуаре, автомобили на детской площадке. Кто-то стоит на «аварийке», кто-то сдает задом.

Местная жительница показывает на основание для еще не установленного шлагбаума, вокруг которого пока не высох бетон: «Кто это ставил? Почему так далеко от бордюра? Все начнут по клумбе объезжать...»

Пенсионерка Мария Борисовна, пытаясь протиснуться между двух автомобилей, рассказывает:

- Честно говоря, тут всегда много машин. Я целый день смотрю за ними с восьмого этажа: одна уехала, две приехали...

Ее пожилая соседка – другого мнения.

- Да, машин и раньше было много. Но сегодня в два раза больше. Наш двор стал большой проходной, выходить на улицу не хочется.

Ранее первый вице-мэр Сергей Петрин сообщил, что власти размышляют, как помочь жителям центра. Вполне возможно, в скором времени шлагбаумы начнут ставить за муниципальные деньги. Но страдают эти люди уже сейчас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что нужно знать о платных парковках в центре Воронежа? Рассматриваем главные вопросы [карточки].

Заплатить за стоянку можно с помощью паркомата, терминала Сбербанка. Самые популярные способы - интернет-портал, мобильное приложение "Горпарковки", СМС-сообщение.