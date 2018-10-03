Воронежский замгубернатора, получивший «золотой парашют» за два дня увольнения, вошел в состав антикоррупционной комиссии
Заместитель губернатора Юрия Агибалова вошел в состав комиссии по противодействию коррупции в Воронежской области. Он будет выполнять обязанности заместителя председателя. Соответствующий приказ глава региона Александр Гусев подписал 1 октября.
Напомним, на днях много вопросов вызвала ситуация с выходом на пенсию Юрия Агибалова. Уйдя на заслуженный отдых, он получил «золотой парашют» в размере 23 должностных окладов. Вот только уже через два дня его вновь наняли на ту же должность.
Позже глава Воронежской области раскрыл механизм начисления «отступных» и назвал их точную сумму – 223 892 рубля. Александр Гусев подчеркнул, что его заместитель будет работать исключительно до формирования нового состава правительства, то есть максимум до 12 октября. Но, скорее всего, отставка случится чуть раньше – 8 октября. Видимо, после этого Юрий Агибалов будет следить за коррупцией в нашем регионе.
К слову, после поднявшегося шума вокруг «золотого парашюта», вице-губернатор сам обратился в прокуратуру, чтобы там выяснили, все ли было начислено законно.
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- С точки зрения закона абсолютно правильно. Областное законодательство однозначно регулирует действия руководителя в таком случае, в том числе и размер выплаты – 23 единовременных денежных вознаграждения, – объяснял Александр Гусев. (Читать далее)
Губернатор Воронежской области решил экстренно отреагировать на скандал с 23 окладами его заместителя
«Это подрывает всю проведенную работу» - высказываются один за другим воронежские политологи о ситуации с выходом на пенсию вице-губернатора Юрия Агибалова. 15 сентября, уйдя на заслуженный отдых, он получил «золотой парашют» в размере 23 должностных окладов - это несколько сот тысяч рублей. Пикантности ситуации прибавляет то, что уже через два дня его вновь наняли на ту же должность. (Читать далее)