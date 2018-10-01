Глава Воронежской области раскрыл механизм начисления «золотого парашюта»

СЕГОДНЯ 17:27 2018-10-01T18:56:11+03:00

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23 оклада за увольнение на два дня: выход на пенсию Юрия Агибалова вызвал много вопросов. Ведь уйдя на заслуженный отдых, он получил «золотой парашют» в размере 23 должностных окладов. Вот только уже через два дня его вновь наняли на ту же должность. Выплата вице-губернатору составила за вычетом подоходного налога 223 892 рубля.

1 октября губернатор Воронежской области провел специальную пресс-конферецию, на которой объяснил механизм начисления «золотого парашюта».

- 14 сентября Юрий Владимирович обратился ко мне с просьбой уволить его с госслужбы в связи с истечением срока полномочий. Продлевать их он не был намерен. 15 числа такой приказ был подписан в отношении всех действующий членов правительства Воронежской области, - начал Александр Гусев.

Но так почему же 17 числа уволенный заместитель губернатора вернулся на свой пост?

- Делали мы это с одной целью. Все-таки переходный период связан с оформлением огромного количества документов. Конечно, хотелось, чтобы этот процесс контролировал человек с большим опытом. Это было осознанное решение. Но в составе нового правительства Агибалов не был намерен работать. Его решение осталось в силе. Мне жаль, что Юрий Владимирович уходит - это очень опытный, квалифицированный специалист, который нам бы очень пригодился на переходный период - формирование нового состава правительства области, - подчеркнул глава региона.

Однако вызывает вопросы и сумма «отступых» - 223 892 рубля. По официальным данным пресс-службы облправительства, должностной оклад по занимаемой должности составляет 11 189 рублей. Правильно ли были произведены начисления?

- С точки зрения закона абсолютно правильно. Областное законодательство однозначно регулирует действия руководителя в таком случае, в том числе и размер выплаты – 23 единовременных денежных вознаграждения, – объяснял Александр Гусев. – Именно от этой цифры происходит расчет зарплаты госслужащих Воронежской области. 11 тысяч - это не оклад, сразу хочу оговориться. Это начальная цифра, к которой затем добавляются дополнительные проценты, увеличивая ее.

А уже эти «проценты» учитывают и статус их получателя, и его объем работы, и дополнительные нагрузки. Механизм, как вы сами видите, достаточно сложный.

- С точки зрения понимания простого человека кажется, что это что-то искусственно придуманное. Но так подробно все расписано для того, чтобы учитывать все нюансы формирования зарплаты. Итоговая фиксированная часть, которая не подлежит изменению, в случае Юрия Агибалова равна примерно 43 тысячам рублей, - подчеркнул Александр Гусев.

А что же с доплатой к пенсии в виде 75% от среднего ежемесячного заработка? В расчет при выплате выходного пособия при уходе на пенсию проценты исчисляются из единовременного денежного вознаграждения - то есть из тех самых 11 189 рублей. Эти деньги Юрий Агибалов будет получать уже после своего окончательного увольнения, то есть на пенсии.

- Наверное, правильнее было бы документы, связанные с начислением этой выплаты произвести в момент издания указа о назначении нового состава правительства. То есть, когда Юрий Агибалов окончательно ушел бы на заслуженный отдых, - сказал Александр Гусев. - Это было бы правильнее. И в этом, скорее всего, наша ошибка. Хотя там есть еще один подводный камень. Юристы на это обращали внимание. Это было бы повторное увольнение. В законе у нас однозначно не прописана такая ситуация.

К слову, по такому же сценарию несколько лет назад "увольнялась" руководитель управления финансово-бюджетной политики администрации Воронежа Елена Муромцева. Напомним, на тот момент мэром областного центра был Александр Гусев. Она ушла на пенсию, а через несколько дней вернулась на свое место работы в статусе исполняющего обязанности. И по сей день Елена Муромцева работает в мэрии на своей должности.

- Это не противозаконно, во-первых, - пояснил Александр Гусев. - Лучшего руководителя управления финансов в городе не было. Это человек исключительно добросовестный, не считающийся с личным временем, всецело преданный работе. На этой работе сложно избежать соблазнов, она этим соблазнам не поддается.