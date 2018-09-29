Губернатор Воронежской области уволил заместителя на два дня и назначил ему 23 оклада

СЕГОДНЯ 14:35 2018-09-29T14:50:18+03:00

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев не видит ничего незаконного в пенсионных выплатах, которые получил его заместитель Юрий Агибалов. Последнему на днях выплатили 23 должностных оклада - это несколько сот тысяч рублей. К тому же Юрий Агибалов получил доплату к пенсии в виде 75% от среднего ежемесячного заработка. Об этом сообщает «Коммерсант-Черноземье».

Соответствующие документы, подтверждающие появившуюся информацию были опубликованы в одном из Telegram-каналов. Все оформлено согласно законодательству. 15 сентября Юрий Агибалов оставил должность врио вице-губернатора. Правда, уже через два дня его вновь наняли на ту же должность. Даже приставка «врио» ему больше не понадобилась. К слову, , по информации «Ъ», ежемесячная заработок превысит 120 тысяч рублей.

То что приказ вышел в выходной день без должно огласки не смутило главу региона. В беседе с «Ъ» Александр Гусев дал свою оценку и отметил, что «человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?»

Напомним, 9 сентября 2018 года Александр Гусев победил на выборах губернатора Воронежской области. Он набрал больше 77% голосов.