2018-09-29T18:58:06+03:00
Общество

Губернатор Воронежской области решил экстренно отреагировать на скандал с 23 окладами его заместителя

Официальный комментарий должен появиться в течения пяти часов
Олег ИВАНОВ
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Фото https://www.govvrn.ruФото https://www.govvrn.ru
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«Это подрывает всю проведенную работу» - высказываются один за другим воронежские политологи о ситуации с выходом на пенсию вице-губернатора Юрия Агибалова. 15 сентября, уйдя на заслуженный отдых, он получил «золотой парашют» в размере 23 должностных окладов - это несколько сот тысяч рублей. Пикантности ситуации прибавляет то, что уже через два дня его вновь наняли на ту же должность.

В беседе с «Ъ» Александр Гусев дал свою оценку и отметил, что «человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?». Нам также удалось дозвониться до главы региона, однако ответ его был лаконичен.

- Вы все получите официально. В течение пяти часов, так что не ложитесь спать, - прокомментировал в разговоре с нами сложившуюся ситуацию губернатор Воронежской области Александр Гусев. Интересно, что до этого Александр Викторович говорил о том, что официально ответит лишь в понедельник.

Кто же такой Юрий Агибалов? С 2014-го по настоящее время он - заместитель губернатора Воронежской области. До этого Юрий Владимирович работал в Воронежской областной Думе. От ряда политологов и людей, приближенны к власти действительно звучит мнение: «Подобные «золотые парашюты» случаются по всей стране. Агибалова - ценят. Поэтому и вернули».

Также существует мнение, что Юрий Владимирович провел большую работу на минувших выборах, состоявшихся 9 сентября 2018 года. Напомним, 9 сентября 2018 года Александр Гусев победил на выборах губернатора Воронежской области. Он набрал больше 77% голосов.

Однако политическому имиджу обоих главных героев разгорающегося скандала явно нанесен урон. Кому это нужно? Воронежские политологи напомнили об интересном термине «Telegram-демократия». Такие «гранаты» и раньше подкидывали. Технология безупречна: все говорят, но никто толком не понимает, кто опубликовал информацию и какие скрытые мотивы были у него.

Один из вероятных сценариев - утечка произошла в самом правительстве Воронежской области. Быть может, кто-то оказался недоволен тем, что во власти происходят кадровые изменения?

На пресс-конференции 21 сентября губернатор Александр Гусев сообщил: как минимум три руководителя покинут свои посты в ближайшем будущем. На этом кадровые изменения в областном правительстве приостановятся до конца года. Существенные перестановки могут начаться уже в 2019. Быть может, кто-то решил поменять сценарий?

А вот Telegram-канал «Незыгарь», ставший первоисточников, призывает Александра Гусева начать изменения уже в ближайшие часы и отправить господина Агибалова в реальную отставку. Посмотрим, как будет развиваться данная ситуация.

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