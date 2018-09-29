Стал известен размер «Золотого парашюта» замгубернатора Воронежской области, который получил 23 оклада

СЕГОДНЯ 21:35 2018-09-29T21:51:27+03:00

При этом, Юрий Агибалов, которого уже увольняли на два дня, скорее всего проработает лишь до 12 октября

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Размер выплаты вице-губернатору Юрию Агибалову составил за вычетом подоходного налога 223 892 рубля. Об этом сообщили 29 сентября в пресс-службы правительства Воронежской области.

Напомни, много вопросов вызвала ситуация с выходом на пенсию Юрия Агибалова. Уйдя на заслуженный отдых, он получил «золотой парашют» в размере 23 должностных окладов. Вот только уже через два дня его вновь наняли на ту же должность.

Теперь появились подробности: Юрий Агибалов был освобожден от занимаемой должности врио заместителя главы региона 15 сентября 2018 года в связи с истечением срока полномочий врио губернатора Александра Гусева.

- Лицам, замещавшим государственные должности Воронежской области, устанавливается доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) и выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 23 должностных окладов (в соответствии со ст. 18 Закона Воронежской области «О государственных должностях»). Должностной оклад по занимаемой должности составляет 11 189 рублей. Данная выплата является единовременной, повторно не назначается и не выплачивается, - говорится в официальном сообщении облправительства.

Интересно, что до этого в Telegram-канале, ставшем первоисточником информации, проскакивала другая сумма выплаты - около 500 тысяч рублей. Но что же с доплатой к пенсии в виде 75% от среднего ежемесячного заработка? Объяснили и эту информацию.

Юрий Агибалов получает пенсию по старости с июля 2018 года. На его счету более 9 лет замещения государственной должности. Назначение пенсии и единовременной выплаты произошло, как только случилось увольнение с должности.

Однако, по официальным данным, выплата Юрию Агибалову доплаты к пенсии была приостановлена при назначении на госдолжность. Так что размер его зарплаты не изменился по сравнению с предыдущим периодом.

- 17 сентября Юрий Агибалов был назначен исполняющим обязанности заместителя губернатора для поддержания работоспособности правительства Воронежской области и исключительно до момента формирования его нового состава, которое будет завершено до 12 октября 2018 года, - подчеркивают в пресс-службе.

Однако многие политологи уверены, что урон политической репутации и Александра Гусева, и Юрия Агибалова уже нанесен.