В Воронеже с 13 ноября могут открыть театры и концертные залы

Также могут разрешить посещение кинотеатров и библиотек Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 13 ноября в Воронежской области поэтапно могут возобновить деятельность музеев, театрально-концертных организаций и библиотек. Об этом проинформировало правительство региона в Телеграмме. Решение об этом предстоит принять на ближайшем заседании оперштаба. В случае одобрения этой идеи ограничения снимут, но частично.

При возобновлении работы учреждений, которые проводят культурные, досуговые и просветительские мероприятия, наполняемость залов не должна будет превышать 50%. А посетителям придется предъявлять в обязательном порядке сертификат или QR-код о вакцинации.

Перенесенным ковид достаточно будет справки из медучреждения при условии, если с момента болезни не прошло более 6 месяцев. Также документ потребуется тем, кому противопоказана прививка по состоянию здоровья.

Напомним, с 8 ноября Воронежская область частично вышла из локдауна. Вернулись к работе промышленные, строительные и сельскохозяйственные предприятия. Вышли на учебу в школу ученики и педагоги. Вернулись к привычному режиму работы детсады, салоны красоты и парикмахерские.

Закрытыми пока остаются объекты розничной торговли – ТЦ, кафе и рестораны. Последним разрешена работа только на вынос.

Запрет на открытие также не сняли также с ночных клубов, развлекательных и досуговых заведений, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, кинотеатров, концертных залов, цирка, зоопарков, детских центров и игровых комнат.