В Воронежской области с 8 ноября частично снимут локдаун

Одними из первых, как и в 2020 году, из локдауна вывели строителей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 4 ноября, на заседании оперштаба приняли решение о смягчении локдауна. С 8 ноября разрешат работать промышленным, сельскохозяйственным и строительным предприятиям. Также могут снова открыться салоны красоты и парикмахерские. Напомним, ранее стало известно, что с 8 ноября снова сядут за парты школьники, а ребятишек помладше ждут в детсадах. Теперь также могут начать тренировки члены спортивных сборных команд.

В то же время пока не дали разрешение возобновить работу розничной торговли, в том числе в торговых центрах, за исключением аптек, продуктовых магазинов, салонов связи, пунктов выдачи товаров. По-прежнему под запретом деятельность ночных клубов, массажных и спа-салонов, соляриев и бань. Не откроются также кафе и рестораны. Как и прежде, они могут обслуживать клиентов только на вынос. Однако теперь можно работать столовым при организациях, а также заведениям общепита в гостиницах, аэропортах и на вокзалах.

Остаются закрытыми ветклиниками, с исключением для оказания экстренной ветеринарной помощи. По-прежнему запрещена работа организаций, предоставляющих финансовые услуги, за исключением неотложных функций, а также фирм, предоставляющих бытовые услуги. Исключение: мастерские по изготовлению ключей, автомастерские, ритуальные услуги.

Нельзя продавать непродовольственные товары в нестационарных торговых объектах, а также посещать спортивные центры, фитнес-клубы и бассейны.

Массовые развлекательные мероприятия также под запретом. Все еще нельзя будет ходить в кинотеатры, концертные залы, цирки, зоопарки, детские игровые центры. Даже если их откроют (а это возможно с 15 ноября), посещать их можно будет только при предъявлении QR-кодов или бумажных сертификатов о вакцинации.

12 ноября на очередном заседании оперштаба могут принять новые решения о смягчении ограничений.