О масочном режиме в школах региона напомнили воронежцам

Фото из архива КП
Фото: Из архива "КП"
Перед началом уроков в школах родители получили сообщения от учителей и администраций школ о том, что детям необходимо иметь при себе маски.
Информацию педагоги передали через классные чаты в мессенджерах и через сервис Дневник. Ру.
Напомним, ранее такое решение принял оперштаб региона после отмены нерабочих дней. У учащихся с 1-го по 11-й класс при входе в образовательное учреждение должны быть маски. Также дети будут их надевать за пределами своего класса.
С понедельника, 8 ноября, в школах города и области началась очная учеба. Студенты вузов и техникумов пока находятся на дистанционке.