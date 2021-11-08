О масочном режиме в школах региона напомнили воронежцам

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Перед началом уроков в школах родители получили сообщения от учителей и администраций школ о том, что детям необходимо иметь при себе маски.

Информацию педагоги передали через классные чаты в мессенджерах и через сервис Дневник. Ру.

Напомним, ранее такое решение принял оперштаб региона после отмены нерабочих дней. У учащихся с 1-го по 11-й класс при входе в образовательное учреждение должны быть маски. Также дети будут их надевать за пределами своего класса.

С понедельника, 8 ноября, в школах города и области началась очная учеба. Студенты вузов и техникумов пока находятся на дистанционке.