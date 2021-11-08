В Воронеже открываются парикмахерские и салоны красоты

С 8 ноября начнут свою работу парикмахерские и салоны красоты в Воронежской области. Им разрешили открыться после отмены двухнедельного режима выходных дней.

Также с понедельника работают строительные и промышленные предприятия.

Школы и садики переходят на штатный режим, а вот в воронежских вузах пока остается дистанционное обучение.

Между тем, воронежские власти на минувшем заседании оперштаба часть ограничений оставили в силе. К примеру, запрещается работа кафе и ресторанов, кинотеатров, бассейнов, фитнес-клубов и объектов розничной торговли (кроме продовольственной).