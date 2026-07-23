Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

В ночь на 23 июля 2026 года враг предпринял очередную массированную атаку на Воронежскую область.

УДАР БПЛА ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 23 ИЮЛЯ 2026 ГОДА

В течение ночи в регионе дважды объявляли ракетную опасность, а Россошанском, Богучарском, Кантемировском, Лискинском, Острогожском, Бутурлиновском районах, Воронеже и Нововоронеже звучали сирены оповещения об угрозе непосредственного удара БПЛА.

Утром в четверг губернатор региона Александр Гусев сообщил, что в небе над городом и шестью районами были обнаружены и сбиты 36 беспилотников. Воздушную тревогу в Воронежской области объявляют практически ежедневно. Накануне режим опасности действовал в регионе на протяжении десяти часов. Но в отличие от предыдущих попыток ВСУ атаковать область, в этот раз не обошлось без жертв и разрушений.

ПОГИБШИЕ И РАНЕННЫЕ ВО ВРЕМЯ ВРАЖЕСКОГО НАЛЕТА НА ВОРОНЕЖ

В пригороде Воронежа БПЛА попал в жилой дом, начался пожар, в котором погиб трехлетний мальчик. Его родители также пострадали, но остались живы.

Еще один человек получил легкие ранения, это 19-летний молодой человек. После оказания первой медицинской помощи его отпустили домой.

ПОСЛЕДСТВИЯ БПЛА-АТАКИ НА ВОРОНЕЖСКУЮ ОБЛАСТЬ

Также БПЛА повредили несколько частных и многоквартирных домов в регионе, а также два маркетплейса. По данным губернатора, в девяти частных домах выбиты стекла, повреждена кровля и хозяйственные постройки. В 15 квартирах пяти многоквартирных домов также нет стекол и нарушены коммуникации. Около десятка автомобилей посекло осколками.

Есть повреждения и в двух других районах области. Там пострадали крыша, окна и фасад двух частных домов.

Губернатор призвал жителей региона не публиковать последствий работы ПВО, а также не приближаться к лежащим на земле обломкам воздушных целей. Об их обнаружении необходимо сообщать на телефон 112.

ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ОТ БЕСПИЛОТНИКОВ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Правительство Воронежской области и администрация Воронежа выразили готовность оказать помощь семье погибшего малыша и всем пострадавшим от налета. Следственный комитет проводит расследование теракта в отношении мирного населения области.

«Горячую линию» организовала прокуратура региона. По телефону 7 (473) 260-89-89, можно получить консультацию по правовым вопросам или сообщить о нарушении своих прав.

Режим опасности БПЛА в регионе продолжает действовать.