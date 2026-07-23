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НовостиПроисшествия23 июля 2026 5:22

В результате массированной атаки на Воронеж есть серьезные последствия и пострадавшие

Оперативные службы работают на местах падения фрагментов БПЛА в Воронежской области
Ирина КАЗАНИНА
Фото из архива

Фото из архива

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 23 июля Воронежская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. В регионе дважды объявляли ракетную опасность. В Россошанском, Богучарском, Кантемировском, Лискинском, Острогожском, Бутурлиновском районах, Воронеже и Нововоронеже звучали сирены оповещения об угрозе непосредственного удара БПЛА.

Утром губернатор области Александр Гусев сообщил, что силы ПВО всю ночь отражали вражескую атаку на гражданские объекты, однако избежать серьезных последствий не удалось. Есть и пострадавшие.

Воронежцев просят не подходить к обломком беспилотников, об их обнаружении сообщать по телефону 112.

Сейчас на местах работают оперативные службы. Ждем уточненную информацию!