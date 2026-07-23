В результате БПЛА-атаки на Воронеж 23 июля погиб трехлетний ребенок и пострадали три человека

Фото из архива Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Стали известны подробности массированной атаки БПЛА на Воронежскую область в ночь на 23 июля. По данным губернатора Александра Гусева, силы ПВО в небе над Воронежем и шестью районами в общей сложности сбили 36 беспилотных летательных аппаратов.

Один из беспилотников попал в частный дом в пригороде Воронежа, в результате чего возник пожар. В огне погиб трехлетний мальчик, его родители также получили травмы, но выжили. Правительство Воронежской области обещает оказать семье всю необходимую помощь.

В том же муниципалитете легкие травмы получил 19-летний молодой человек. После оказания медицинской помощи его отпустили домой.

В результате отражения воздушной атаки получили повреждения кровля склада одного из маркетплейсов и фасад другого аналогичного сооружения. В девяти частных домах выбиты стекла, повреждена кровля и хозяйственные постройки. В 15 квартирах пяти многоквартирных домов выбиты стекла и нарушены коммуникации. Около десятка автомобилей посекло осколками.

Есть повреждения и в двух других районах области. Там пострадали крыша, окна и фасад двух частных домов.

Опасность атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона!