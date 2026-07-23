В прокуратуре Воронежской области работает «горячая линия» для пострадавших от БПЛА

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Прокуратура Воронежской области организовала «горячую линию» для пострадавших в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов. Позвонив по телефону +7 (473) 260-89-89, можно получить консультацию по правовым вопросам или сообщить о нарушении своих прав.

После атаку БПЛА 23 июля на место происшествия выезжал прокурор района.

- Остаются на контроле вопросы соблюдения прав граждан и оказания им всесторонней помощи. Прокуратурой обеспечено необходимое взаимодействие со всеми ведомствами, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, в ночь на 23 июля в пригороде Воронежа от удара беспилотника загорелся дом. В пожаре погиб трехлетний мальчик, его родители также пострадали.

Повреждения получили два склада маркетплейсов, несколько частных и многоквартирных домов, а также около 10 автомобилей.