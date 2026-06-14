Во время гонки ребята мастерски работали с парусом, ловили малейшие порывы ветра, успевали друг с другом общаться и даже подсказывать в трудную минуту, что делать Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

В День России по воронежскому водохранилищу мелькали белые паруса. Но совсем не одинокие — корреспондент «Комсомолки» насчитала их около 35 штук, а организаторы из местного яхт-клуба подтвердили, что столько их здесь и есть. Маленькие «Оптимисты», более крупные «Лазеры» и солидные «Микро» — все классы яхт участвовали в традиционной ежегодной регате, открывающей серию летних соревнований. Всероссийский флешмоб «Паруса России» просто не мог обойти Воронеж стороной, и «колыбель российского флота» показала себя 12 июня во всей красе.

День России на воронежском водохранилище Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Ну, искупалась немного!»

Глядя на регату с берега, водная гладь напоминает зеркало, а паруса на ней — крошечные невесомые перышки. Эмоции участников, их труд во время маневров видишь только вблизи.

Юные яхтсмены проявляли себя ярко и смело Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

На дистанцию вышли как крейсерские, так и юношеские яхты. Погода выдалась все-таки капризной: сначала солнце палило так, что не знали, куда спрятаться, а прохладные брызги, разбивающиеся о борт, казались спасительными. К полудню внезапно грянул гром, стало пасмурно. До дождя дело не дошло, но ветер ощутимо усилился. У одной из участниц — девушки лет 14-ти — перевернулось судно в момент разыгравшегося штормика, а испугался, кажется, лишь один корреспондент, притаившийся с фотоаппаратом в покачивающейся лодке:

У одной из участниц — девушки лет 14-ти — перевернулось судно в момент разыгравшегося штормика Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

— Это абсолютно нормально и естественно для такого спорта. Ну, искупалась немного! По идее, все, что надо сделать — перевернуть яхту, запрыгнуть в нее и двигаться дальше до самого финиша, — улыбается президент областной Федерации парусного спорта Николай Фролихин.

К слову, именно так девушка и поступила.

По идее, все, что надо сделать — перевернуть яхту, запрыгнуть в нее и двигаться дальше Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, Николай Олегович с командой тоже собирался участвовать, но уже в начале дистанции у них сломалось перо руля. Пришлось сойти на берег.

«Олды» дали понять, что переживать за них абсолютно не стоит Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Зато вот уже навстречу ветру летят озорные мальчишки на «Оптимистах». Парочка радостно кричит своему тренеру Вадиму Бугрову: «Мы первые!». Наставник радуется за ребят, но тут же приземляет:

— А какими вы еще могли быть? Вас всего два участника и есть в этом зачете.

Ребята ловко управлялись со шкотами и филигранно проходили поворотные знаки, постоянно откренивая на борту Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Дольче вита»

Некоторым другим начинающим яхтсменам пришлось помогать со швартовкой. Но они — настоящие смельчаки: во время гонки ребята мастерски работали с парусом, ловили малейшие порывы ветра, успевали друг с другом общаться и даже подсказывать в трудную минуту, что делать.

На дистанцию вышли как крейсерские, так и юношеские яхты Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

А еще они «ловко управлялись со шкотами и филигранно проходили поворотные знаки, постоянно откренивая на борту, чтобы удержать равновесие на крутом бейдевинде», — этим словам корреспондента тоже научили яхтсмены.

Тренер Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

— Я за взрослых участников переживаю сильнее, честно говоря! Дети ведь ходят часто, тренируются, а вот старшие... — признается тот самый тренер Вадим Валерьевич.

Не успел он договорить, как «олды» дали понять, что переживать за них абсолютно не стоит. Тут на одной из яхт с символичным названием «Дольче вита» экипаж именно этим и занимается — наслаждается жизнью. Пьют чай, шепчутся с ветром, машут в объектив и улыбаются так, что тучи над столицей Черноземья потихоньку начинают рассеиваться.

Тут на одной из яхт с символичным названием «Дольче вита» экипаж именно этим и занимается — наслаждается жизнью Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, праздник начался еще на берегу. До старта гонок в яхт-клубе устроили живописный пленэр. Художники расположились у воды, перенося на холсты пришвартованные суда и в целом пытались поймать атмосферу клуба. Мастера в итоге подарили свои картины участникам регаты. Одну из таких работ, сохнущую под солнцем, удалось запечатлеть.

Художники расположились у воды, перенося на холсты пришвартованные суда и в целом атмосферу клуба Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Воронеже открыли большой сезон Кубком России в классе яхт «Микро» и как там воронежцы взяли третье и четвертое места, а победу одержали спортсмены из Архангельска.

А еще раньше делилась историей яхт-клуба в материале: «Когда держишь ветер в руках – это ни с чем не сравнить»: Воронежский яхт-клуб 150 лет на волнах.