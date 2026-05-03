Регата на воронежском водохранилище проводилась с 1 по 3 мая Фото: Анастасия АСТАШОВА.

На минувших майских выходных в Воронеже завершился первый этап Кубка России в классе яхт «Микро». Соревнования собрали в самом сердце города 11 экипажей с яхтсменами из разных уголков страны: от архангельских мастеров до амбициозных команд из Москвы, Омска, Урала, Саратова, Воронежа и Тольятти. Всего на воду вышли 34 участника, и борьба за победу шла до последнего узла! Ее в итоге одержали архангельцы, а наши земляки взяли почетные третье и четвертое места. Об итогах регаты сообщил корреспонденту «КП-Воронеж» президент областной Федерации парусного спорта Николай Фролихин 3 мая.

Для соревнований идеально, когда погода ветреная и теплая! Фото: Анастасия АСТАШОВА.

Каждый лишний балл отдаляет от победы

Несмотря на статус гостей, архангельский экипаж скоро адаптировался к капризной акватории Воронежского водохранилища, и трио под руководством мастера спорта Ольги Шардаковой, в которое вошли также Евгений и Юлия Шошины, продемонстрировало эталонный пилотаж. Северяне из семи проведенных гонок аж шесть раз пришли первыми.

Согласно системе Low Point, принятой в парусных гонках, каждый лишний балл отдаляет от победы, а архангелогородцы работали с минимальной погрешностью. После обязательной процедуры выброса одного худшего результата (которым для команды, как ни парадоксально, стало почетное второе место), итоговый счет победителей замер на отметке в 6,0 очков. Столь низкая сумма баллов сделала золото архангельского экипажа математически неоспоримым, а самих гонщиков — практически недосягаемыми для преследователей в общем зачете этапа.

Воронежский экипаж готовится к регате Фото: Анастасия АСТАШОВА.

Бронзовые медали остались в Воронеже

Если триумф северян не вызывал сомнений, то уж борьба за остальные призовые медали на полную развернулась в группе преследователей. Настоящую выдержку проявил столичный экипаж яхты «Елена». Рулевой Владимир Селин в связке с опытными шкотовыми Фатимой Плодской и Светланой Архиповой, избегая неоправданного риска, методично собирали вторые приходы. Это позволило москвичам с суммой 13 очков уверенно закрепиться на второй строчке итогового протокола.

Почетное третье место и бронзовые медали остались в Воронеже: местный экипаж во главе с мастером спорта (кстати, тоже москвичем) Алексеем Капустиным, а также с Геннадием Карасевым и Александром Грядиным (у обоих 1-й разряд) набрал 20 очков, сумев обойти сильных конкурентов из Тольятти и своих земляков — Илью Вьюнова, Михаила Величко и Антона Меньшикова — на яхте «Gold Finch».

Пятерку лидеров замкнула женская команда из Самарской области на яхте «Nika»: Наталья Ермакова, Анна Лошкарева и Вера Кудряшова.

— Я занимаюсь парусным спортом с шести лет. В Воронеж на соревнования приехала впервые. Местная акватория с берега кажется очень красивой. Хотя погода капризничает! А для соревнований идеально, когда ветрено и, желательно, тепло! — улыбается Наталья.

Первомай встретил спортсменов не по-южному суровым холодом, легкой снежной крупой и томительным безветрием Фото: Анастасия АСТАШОВА.

Напомним, регата на воронежском водохранилище проводилась с 1 по 3 мая. По правилам, участники должны были пройти 12 гонок в течение этих трех дней. Первомай встретил спортсменов не по-южному суровым холодом, легкой снежной крупой и томительным безветрием, поэтому старт после открытия гонкам дали на целых полтора часа позже.