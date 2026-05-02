«Майские» под парусами: в Воронеже открыли большой сезон Кубком России в классе яхт «Микро»

«Семь футов под килем! Мир, труд, май!» — под таким девизом в столице Черноземья открылся первый этап Кубка России в классе яхт «Микро». Воронежское водохранилище, которое местные ласково называют «морем», в первый же майский праздник оправдало свое неформальное название на все сто. 11 экипажей с разных уголков страны — Архангельска, Омска, Москвы, Тольятти, Свердловской, Саратовской и Воронежской областей — вышли на дистанцию, чтобы побороться за лидерство в одной из самых популярных яхтенных дисциплин. В этом году гонки объединили 34 атлета, десять из них — женщины. На одной воде с 1 по 3 мая соревнуются и шесть мастеров спорта международного класса, и амбициозные новички. По словам президента региональной Федерации парусного спорта Николая Фролихина, самому старшему участнику здесь — 63 года, а самому младшему яхтсмену — 16 лет.

«Чтобы лодка не тормозила»

Первое мая встретило участников не по-южному суровым холодом, легкой снежной крупой и томительным безветрием. В яхт-клубе парка «Алые паруса» работа закипела еще с 11 утра. Сначала был сбор капитанов, разъяснение правил, проверка на соблюдение техники безопасности и, конечно, торжественное поднятие российского флага. Затем спортсмены до 13:00, кутаясь в непромокаемые костюмы, готовили суда к выходу: набивали такелаж, проверяли снасти и вооружали рангоут. На берегу ощущалась какая-то по-семейному добрая суета. У одной из яхт парень и девушка медитативно наглаживали борта своей лодки. Это москвичи. Оля Кряж, для которой это вообще первые соревнования, рассказывает:

— Лодку нужно отмывать тщательно. Если не счистить всю грязь и водоросли, она будет тормозить нас в воде, и мы станем медленнее остальных. Хотя победа лично для меня не самое главное. Наш капитан — мастер спорта международного класса Андрей Маслов, а я в спорте только с сентября 2025-го. Воспринимаю этот Кубок, скорее, как важную тренировку, она нужна для оттачивания навыков. Я вообще бизнес-аналитик по профессии, но всегда увлекалась военно-морской историей. Хотела почувствовать себя моряком. В ВМФ женщин в России не берут, а так я могу прикоснуться к этой стихии.

Пока спортсмены проверяли паруса, по берегу носился золотистый ретривер Коржик — любимец одного из местных яхтсменов. Пес преданно дежурил у лодки хозяина, но, когда соседнее судно коснулось воды и начало потихоньку отчаливать, Корж с громким лаем золотистым вихрем бросился в холодную воду вслед за парусом.

В ожидании ветра

Запрыгиваем на судейское судно. Холод пробивает до костей, мелкие брызги мгновенно оседают на камере. Команда профессионалов на борту в шутку начинает свистеть, «призывая» ветер.

— Не свистите, денег не будет! — раздается смех с палубы.

— А нам сейчас не деньги нужны, нам нужен ветер, — с улыбкой парирует главный судья Всероссийской категории Сергей Буданов (Москва).

Он достает анемометр — прибор для измерения скорости ветра. Цифры упрямо замерли на отметке в 2 метра в секунду (около 4 узлов).

— Маловато. Нужно хотя бы три, чтобы начать, — поясняет судья.

А вот больше 13 метров в секунду — уже, по его словам, перебор.

Кстати, из-за недавних московских снегопадов часть участников застряла в пути, но те, кто доехал, были полны решимости. Николай Фролихин говорит:

— Соревнования идут несколько дней именно потому, что стихия непредсказуема — может быть и штиль, и шторм. По регламенту нам нужно провести 12 гонок, и мы их проведем.

Москвич Алексей Капустин на этих стартах выступает за Воронеж. По словам яхтсмена, капризы погоды отходят на второй план, как только звучит сигнал к началу гонки:

— Когда выходишь на дистанцию, все внимание сосредоточено на борьбе. Холодно или тепло, сухо или мокро — все эти чувства возвращаются уже после финиша. В Воронеже, кстати, отличная, рабочая акватория прямо в центре города. Она видовая, красивая и обязана привлекать внимание горожан, особенно когда на воде паруса. Ну, главное, чтобы очистные работали и водоем не зарастал. Слышал, есть такая проблема.

«Не купаться, вода холодная!»

Старт первой гонке в итоге дали на полтора часа позже положенного — около 14:30 спортсмены ринулись в бой. Со стороны Петровской набережной открылся невероятный вид: яркие паруса на фоне хмурого майского неба расчертили горизонт, и акватория стала похожа на ожившее полотно мариниста.

Москвичка Юлия Макарова, занимающаяся парусом четвертый год, признается:

— Первый этап в Воронеже — открывающий и всегда захватывающий! Сегодня ветер не такой сильный, как в прошлые годы, так что входим в сезон плавно. Главное, нам всегда говорят перед соревнованиями: «Не купаться, вода холодная!». Но когда начинается гонка, о холоде забываешь мгновенно.

На воде царит особый этикет. Парусный спорт — это в первую очередь про честность. Николай Фролихин и Сергей Буданов не устают повторять: «Главное правило — уважение к сопернику». Здесь побеждают за счет мастерства и умения чувствовать ветер и воду.

Для участников парус, как оказалось, — это также приятный способ сбежать от городской суеты, от проблем, которые есть на берегу.

— Это ощущение абсолютной свободы и возможность отвлечься. А еще — настоящее приключение, — подытоживает Ольга Кряж.

Соревнования продлятся до 3 мая (старт в воскресенье с 10:00). И если вы хотите увидеть, как люди приручают ветер, приходите на набережную. Там белые крылья парусов наполняются жизнью, вписывая динамику и цвет в спокойный ритм «воронежского моря».

Справка КП:

Яхты класса «Микро» — международный класс компактных гоночных яхт длиной около пяти с половиной метров. Они легко перевозятся на прицепе, мобильны и доступны к различным акваториям.