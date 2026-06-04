Валерий Нененко: «Ключевая недоработка Асхабадзе в воронежском «Факеле» – частая смена тренеров»

Валерий Нененко. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Как известно, 2 июня о своем уходе из воронежского «Факела» объявил генеральный директор Роман Асхабадзе. А 3 июня его примеру последовали спортивный директор Кирилл Котов и старший селекционер Александр Самедов. Бывший игрок «Труда» и экс-тренер «огнеопасных» Валерий Нененко специально для «КП» подвел итоги работы трех функционеров, которые с 16 июня уже не будут трудиться в «Факеле».

- При Асхабадзе «Факел» два раза в течение пяти сезонов вышел в РПЛ, отыграв в элите три года. Кроме того, была открыта академия, построен стадион на Маршака. Впрочем, при непосредственном участии губернатора Александра Гусева.

В то же время, по словам Валерия Нененко, не все было так гладко.

- Ключевая недоработка руководства – частая смена тренеров. Задействовать по два – три наставника в течение сезона явно неправильно. Игроки попросту не успевали приноровиться к требованиям одного рулевого, как приходилось перестраиваться и усваивать тактические директивы нового тренера. Так и жили.

Валерий Георгиевич также считает, что Асхабадзе не смог или не хотел удержать в команде воронежских игроков:

- Максимов, Магаль явно не были бы лишними. Воронежские парни всегда старались и будут стараться перед своей публикой. Даже при финансовых трудностях.

Что касается Котова и Самедова, то к их работе по наполнению состава тоже немало вопросов.

- Особенно характерен минувший сезон-2025/26, - считает Валерий Нененко. – В команду пригласили игроков, которые хорошо смотрелись на уровне первой лиги, но очевидно не потянут в РПЛ. Зачем было брать тех, у кого нет перспективы для качественной игры в элитном дивизионе?

Впрочем, по словам 76-летнего специалиста, Олег Василенко разберется в происходящем.

- Олег Петрович спокойно рассудит, кто и на что способен, не сомневаюсь, - подытожил Валерий Нененко.

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