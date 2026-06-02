Переписал историю и ушел. Что будет с воронежским «Факелом» без Асхабадзе

Роман Асхабадзе. Фото: телеграм-канал ФК "Факел"..

Семилетний цикл Романа Асхабадзе в воронежском «Факеле» подошел к завершению. 2 июня 43-летний функционер заявил о том, что через две недели покинет стан «огнеопасных». С одной стороны, уход не самый ожидаемый, тем более после второго за четыре года выхода в РПЛ. С другой стороны, при Асхабадзе «Факел» достиг своего потолка, а перспектива снова болтаться рядом с зоной вылета вряд ли по душе региональной власти.

Итак, с 16 июня воронежский клуб заживет по-новому. Попытаемся понять, какие именно варианты развития событий возможны.

Путь № 1 – назад в первую лигу

Дебютанты РПЛ крайне часто оказываются лишними на празднике жизни. И исключение в лице калининградской «Балтики» лишь подтверждает правило. Многое для «Факела» будет зависеть от того, кто усилит клуб. Потому что с нынешним составом «огнеопасным» вряд ли удастся кому-то показать зубы.

Путь № 2 – продление прописки в РПЛ

В своей истории «Факел» лишь дважды оставался в элите российского футбола хотя бы на два сезона кряду. Впервые это произошло по итогам 2000 года, когда парни Валерия Нененко сохранили место в высшем дивизионе. Во-второй раз, воронежцы продлили пребывание в элите по итогам сезона-2022/23, когда командой руководил Вадим Евсеев. Учитывая, что Асхабадзе уходит, то есть шанс на спокойную работу. То есть при пробуксовке голова Олега Василенко не полетит, и он сможет удержать клуб в элите. Главное, чтобы не пришел Асхабадзе 2.0, который в случае чего может вновь во всех грехах обвинить тренера.

Путь № 3 – «Факел» выйдет на уровень кусающегося середняка РПЛ

Чем мы хуже «Балтики»? Вопрос в другом, сможет ли новое руководство правильно распорядится и без того скудными ресурсами? Если верить слухам, то бюджет воронежского клуба сократится на 20 процентов, а значит, и без того ограниченные кадры снова будут решать все. Но случится может всякое, и почему бы Олегу Василенко не повторить результаты коллеги Талалаева? Когда тебе доверяют, то можно запросто свернуть горы.

Куда уйдет Асхабадзе?

Тут и гадать нечего – явно он получил предложение от одного из клубов РПЛ, иначе бы не было сегодняшней формулировки «ухожу по семейным обстоятельствам». Очевидно, что спартаковские мечты гендира «Факела» пока не близки к реализации. А вот вариант отправиться поднимать тольяттинский или самарский футбол исключать не стоит.

Кто заменит Асхабадзе?

По предварительной информации, Роман Асхабадзе уже предложил губернатору Воронежской области Александру Гусеву кандидатуру своего потенциального преемника. Вариантов несколько, включая спортдира Кирилла Котова. Поговаривают также о бывшем арбитре Владиславе Безбородове, которого ждали в Воронеже еще год назад.

СПРАВКА «КП»

Последние пять сезонов стали лучшим отрезком в истории «Факела». При Асхабадзе воронежцы дважды вышли в РПЛ (по итогам сезонов-2021/22 и 2025/26), где отыграли три года (2022 – 25).