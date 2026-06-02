НовостиСпорт2 июня 2026 9:49

Воронежский «Факел» покинет генеральный директор

Роман Асхабадзе уйдет из клуба по семейным обстоятельствам
Алексей СЕРГУНИН
Роман Асхабадзе.

Фото: телеграм-канал ФК "Факел"..

2 июня генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе обратился к председателю Совета по содействию в развитии клуба Александру Гусеву с просьбой не рассматривать возможность продления контракта, который истекает 15 июня.

- Решение принято по семейным и личным обстоятельствам, - заявил функционер.

Отметим, что минувшие пять сезонов стали лучшим отрезком в истории «огнеопасных». При Асхабадзе «Факел» дважды вышел в РПЛ (по итогам сезонов-2021/22 и 2025/26), где отыграл три года (2022 – 25).

