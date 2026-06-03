По стопам Асхабадзе. Еще два функционера воронежского «Факела» объявили об уходе

Фото из соцсетей ФК «Факел»

Накануне об уходе из воронежского «Факела» сообщил генеральный директор Роман Асхабадзе. Функционер не нашел в себе смелости сказать, что уходит на повышение, сославшись на семейные обстоятельства. Спустя сутки его примеру последовали спортивный директор Кирилл Котов и старший селекционер Александр Самедов.

- Это незабываемый опыт, который навсегда останется со мной, - сказал на прощание Самедов.

Не менее политкорректным оказался и Котов:

- Это был очень непростой, но интересный этап карьеры. Удачи, «Факелу» желаю только успехов!

Фото из соцсетей ФК «Факел»

Итак, исход из стана «огнеопасных» завершился. Наверняка новый гендир поменяет ряд сотрудников из административного блока, но все ключевые фигуры ушли. Главное, что остался Олег Василенко – надежда и опора воронежских болельщиков.

Котов с Самедовым, как и Асхабадзе, все еще в «Факеле». Их контракты истекут 15 июня, а значит, уже 16-го мы узнаем тех, кому главный футбольный клуб Черноземья доверит губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Напомним, что следующий розыгрыш РПЛ, который стартует 26 – 27 июля, станет для «Факела» юбилейным, десятым.

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