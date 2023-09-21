Истощенного воронежского мальчика отправят в интернат для умственно отсталых

В спецучреждение сына оформила мать. Фото из архива Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Уполномоченный по правам ребенка Воронежской области Ирина Попова рассказала о состоянии шестилетнего мальчика, который в конце августа попал в областную детскую больницу с весом 9 килограммов. Напомним, о судьбе ребенка стало известно с подачи журналистов.

Мальчика доставили в больницу 24 августа в состоянии тяжелого истощения из Коминтерновского района Воронежа. У ребенка также наблюдалось отставание в психическом развитии – он не разговаривал, не реагировал на прикосновения и голос.

- За время пребывания в стационаре в результате проводимого лечения состояние здоровья мальчика улучшилось, прибавка в весе составила почти три килограмма, - поделилась подробностями детский омбудсмен на своей странице в соцсети. - В настоящее время решен вопрос о временном помещении ребенка в Бутурлиновский детский дом-интернат для умственно отсталых детей по заявлению матери.

Тем временем следователи продолжают разбираться в истории в рамках уголовного дела, которое возбудили 19 сентября в отношении 21-летней матери. У следствия есть основания подозревать ее в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию сына. В семье, кстати, есть еще один – младший – ребенок. Каково его состояние - не известно. По неофициальной информации, мать воспитывает детей одна.

- В ходе расследования необходимо будет выяснить, явилось ли ухудшение состояния здоровья ребенка следствием виновного поведения матери либо обусловлено его диагнозом и установлением инвалидности, - добавляет Ирина Попова.

Параллельно следователи выяснят: предприняли ли учреждения системы профилактики необходимые меры для предупреждения нарушений в отношении ребенка. Работали и они с неблагополучной семьей или пустили ситуацию на самотек? По итогам проверки их действиям дадут правовую оценку.

- Отдельно хочу сказать спасибо тем гражданам, которые неравнодушно отнеслись к судьбе малолетнего ребенка-инвалида, - добавила правозащитник.