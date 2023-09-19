Врачи рассказали о состоянии попавшего в больницу с истощением 6-летнего мальчика в Воронеже

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В департаменте здравоохранения Воронежской области рассказали о состоянии шестилетнего мальчика, который с истощением попал в больницу. Врачи его состояние оценивают, как средней степени тяжести, пояснили в пресс-службе облздрава 19 сентября.

- На данный момент времени состояние ребенка средней степени тяжести с положительной динамикой. Жизнеугрожающих состояний нет, - прокомментировали там.

Напомним, в августе мальчик попал в одну из больниц Воронежа. В свои шесть лет он весит всего 9 кг. При этом не разговаривает, не реагирует на голос. Медики диагностировали у него тяжелую белково-энергетическую недостаточность.

Сейчас в обстоятельствах, по которым ребенок оказался в таком состоянии, разбираются следователи.