Воронежские следователи проверят информацию о шестилетнем мальчике-маугли

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежские следователи организовали проверку после сообщения в СМИ о шестилетнем ребенке с признаками истощения и пробелами в развитии.

В информации, которую сообщили в интернете, говорится, что в конце августа в воронежскую больницу доставили мальчика шести лет, который весит всего 9 килограмм. У ребенка тяжелая белково-энергетическая недостаточность, он не разговаривает, на голос и прикосновения не реагирует.

В рамках проверки следователи проверят содержащиеся в публикациях сведения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.