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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 11:52

Воронежские следователи проверят информацию о шестилетнем мальчике-маугли

Истощенного ребенка с пробелами в развитии доставили в воронежскую больницу
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Воронежские следователи организовали проверку после сообщения в СМИ о шестилетнем ребенке с признаками истощения и пробелами в развитии.

В информации, которую сообщили в интернете, говорится, что в конце августа в воронежскую больницу доставили мальчика шести лет, который весит всего 9 килограмм. У ребенка тяжелая белково-энергетическая недостаточность, он не разговаривает, на голос и прикосновения не реагирует.

В рамках проверки следователи проверят содержащиеся в публикациях сведения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.