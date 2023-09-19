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НовостиОбщество19 сентября 2023 5:02

Глава СК Бастрыкин поручил доложить об истощенном шестилетнем мальчике из Воронежа

Ребенок весит всего 9 килограммов и лечится в воронежской больнице
Ирина ШАБАНОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проконтролирует инцидент с истощенным шестилетним малышом, который сейчас проходит лечение в воронежской больнице. Глава СК потребовал доклад от руководителя регуправления Кирилла Левита о результатах проверки о возможном нарушении прав малолетнего в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе СК 18 сентября.

Ранее стало известно, что в медучреждение Воронежа в конце августа поступил 6-летний мальчик. Медики увидели, что ребенок находился на стадии крайнего истощения - весил всего девять килограмм. У малыша выявили тяжелую белково-энергетическую недостаточность. Такой диагноз ставят тем, кто долгое время находился без еды.

Малыш для своих лет не развит. Он не разговаривает, а на голос и прикосновения не реагирует.

Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.