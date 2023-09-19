По итогам проверки сообщения об истощенном шестилетнем ребенке в Воронеже возбудили уголовное дело

Поводом для проверки стало сообщение в СМИ Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Организованная воронежским СУСКом по поручению главы Следственного Комитета России Александра Бастрыкина проверка привела к возбуждению уголовного дела. Об этом вечером 19 сентября сообщило ведомство. У следователей возникли основания заподозрить мать мальчика, которой всего 21 год, в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию сына.

Напомним, ранее журналисты сообщили о поступлении на лечение в больницу Воронежа шестилетнего пациента с признаками крайнего истощения. В свои годы ребенок весил всего девять килограммов, не разговаривал, не реагировал на голос и прикосновения. Публикация послужила поводом для расследования.

Однако предварительно история не выглядела криминальной: у полиции, органов опеки и ПДН не было оснований для подозрения матери, которая в одиночку воспитывает двоих детей.

В СУСКе уточнили, что ребенка, который признан инвалидом, привезли в больницу из Коминтерновского района.

- Мать не осуществляла за ним должный уход, в результате этого он был доставлен в медицинское учреждение в связи с обострением имеющегося заболевания и существенной потерей веса, - сообщили в следствии.

В рамках уголовного дела выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. Кроме того следствие даст правовую оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики.