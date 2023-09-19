Шестилетний воронежский мальчик весил 9 килограммов из-за болезни

Фото из архива Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин ждет от воронежских следователей доклад по итогам проверки появившихся в интернете сообщений об истощенном мальчике, который проходит лечение в одной из больниц города.

Напомним, информацию о необычном шестилетнем пациенте распространили журналисты. Они рассказали, что в свои шесть лет мальчик весит всего девять килограмм. Врачи диагностировали у него тяжелую белково-энергетическую недостаточность. Такой диагноз ставят тем, кто долгое время находился без еды. Кроме того мальчик сильно отстает в развитии: не разговаривает и не реагирует на голос и прикосновения.

«Комсомолка» выяснила из неофициальных источников, что малыш поступил в больницу из Воронежа, где воспитывается одной мамой. В семье кроме него есть еще младший ребенок. На учете в органах опеки или ПДН семья не состоит. Но, скорее всего, является малообеспеченной.

В пресс-службе ГУ МВД нам рассказали: официальных заявлений от соседей или врачей к правоохранителям не было. То есть фактов жестокого или ненадлежащего обращения с мальчиком, никто из них не обнаружил. Обычно, при подозрении на криминал в отношении несовершеннолетних, такие заявления оформляют автоматически.

А, значит, вероятнее всего, причина состояния ребенка кроется в его болезни. Что именно это за болезнь, врачи не говорят. В департаменте здравоохранения Воронежской области «Комсомолке» рассказали о состоянии юного пациента:

- На данный момент времени состояние ребенка средней степени тяжести с положительной динамикой. Его жизни ничто не угрожает.

Мы также смогли выяснить, что в больницу сына привезла мама. Она решила оформить ребенка, страдающего тяжелым заболеванием, в специализированное медучреждение. Но предварительно необходимо пройти обследование и получить соответствующее заключение врачей. Именно с этой целью мальчика госпитализировали.

Все обстоятельства говорят в пользу того, что криминала в этой истории нет. Однако в любом случае последнее слово будет за следователями, когда завершится проверка.