Экс-замглавы воронежского УГИБДД Качкину не отсрочили взыскание 5,83 млн рублей

Игорь Качкин. Фото: из архива «КП»

В Советском районном суде не удовлетворили просьбу бывшего заместителя главы областного ГИБДД Игоря Качкина о рассрочке штрафа в 5,83 миллиона рублей. Его наложили одновременно с решением о передаче государству 22 квартир, оформленных на родителей Качкина, но не подтвержденных официальными доходами.

Игорь Качкин заявил, что находится в тяжелом материальном положение. По его словам, доходы на данный момент составляют всего 52 тысячи рублей. Это пенсия в 20 тысяч по выслуге лет и зарплата в 23 тысячи в компании «Ресурс». Жена у Качкина не работает, также у него на иждивении находится трое детей 4, 9 и 14 лет. К тому же на бывшем замглавы областного ГИБДД «висит» обязанность платить ипотеку – 10,7 тысяч рублей ежемесячно. При этом половину доходов Качкина каждый месяц снимают для погашения штрафа. Бывший полицейский начальник предложил предоставить ему рассрочку на 194 месяца. Все эти доводы в суде сочли неубедительными.

Напомним, в феврале 2020 года выплыла наружу покупка родителями Игоря Качкина 31 объекта недвижимости. Доходы, позволяющие купить девять из них, удалось подтвердить. А вот откуда взялись средства на приобретение еще 22, так и осталось непонятным. В результате эти объекты недвижимости ушли из владения Качкиных в государственную собственность. Бывший замглавы областного УГИБДД дважды пытался оспорить этот вердикт служителей Фемиды, однако и в Воронежском облсуде, и в Первом апелляционном суде в Саратове его апелляции не удовлетворили. Кроме того, Игорь Качкин, когда уже перешел на работу начальника тыла ОМВД по Панинскому району, был уличен во взятке в 30 тысяч рублей. Одним словом, конца его бедам пока не видно.