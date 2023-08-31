Сибирская язва в Воронеже: как обезопасить себя и животных

Лаборатория по изучению сибирской язвы, архив КП Фото: Анатолий ЖДАНОВ

После обнаружения зараженного сибирской язвой мяса на рынке «1000 мелочей» в Управлении ветеринарии Воронежской области рассказали, какие животные считаются восприимчивыми к инфекции, по каким признакам отличить больного зверя и могут ли заразиться уже вакцинированные животные.

- Источник сибирской язвы - это больные сельскохозяйственные животные: крупный рогатый скот, лошади, ослы, верблюды, овцы, козы, олени, у которых болезнь протекает в генерализованной форме (охватывает разные системы и органы, - ред.). Кошки и собаки маловосприимчивы к заболеванию, - сообщила в пресс-службе Управления Ирина Коростылева.

Основная мера профилактики - это ежегодная вакцинация:

- Как правило, иммунитет к возбудителю сибирской язвы формируется у восприимчивых животных через десять дней после однократного введения и длится у взрослых один год, а у молодняка - полгода, - объяснила Ирина.

По словам экспертов, внешне зараженное животное отличается лихорадочным состоянием, нервными явлениями, слабым сердцебиением, кровавой диареей и рвотой:

- Стремительное развитие инфекции приводит к гибели животного в течение первых двух-трех дней. У крупных рогатых и лошадей болезнь протекает остро. Септическая форма характеризуется резким повышением температуры, апатией, снижением продуктивности, отеками головы, шеи и подгрудка. Кишечная форма отличается еще и отказом от корма, тимпанией (острое вздутие рубца, - ред.) и кровавыми выделениями. У свиней болезнь протекает бессимптомно, изменения можно обнаружить только при ветеринарно-санитарной экспертизе.

В связи с напряженной обстановкой по сибирской язве в регионе, чтобы защитить своих животных и себя, Управление ветеринарии призывает владельцев крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней и других животных, имеющихся на подворье, своевременно обследовать и вакцинировать.

Как ранее рассказал нам бывший ветеринар Грибановской районной станции по борьбе с болезнями животных Юрий Мордасов, сибирская язва очень заразна и может передаваться человеку. У него при этом происходит интоксикация организма, воспаление кожи, лимфатических узлов и внутренних органов.

Заражение происходит при прямом контакте. Люди чаще всего подхватывают эту инфекцию от домашних животных, например, когда разделывают туши. Что касается самого мяса, то здесь спасет тщательная термическая обработка.

Но вакцина от сибирской язвы существует, болезнь лечится.

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