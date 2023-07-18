Задержали бизнесмена по подозрению в покушении на убийство главы Рамонского района Воронежской области

Николай Фролов. Фото: с сайта администрации Рамонского района.

Спустя 3,5 года после покушения на убийство главы Рамонского района Николая Фролова задержали подозреваемого в этом преступлении. Им оказался местный бизнесмен Андрей Богомазов. Об этом сообщили в центральном аппарате Следственного комитета.

По данным следствия, Богомазов не мог открыть продуктовый магазин в Рамони. Дело в том, что здание было построено с нарушениями градостроительных норм. В администрации от предпринимателя потребовали их устранить. Но вместо того, чтобы выполнить законные требования чиновников, бизнесмен почему-то затаил злобу на главу района. И установил взрывное устройство, которое должно было сработать при открытии водительской двери. 26 декабря 2019 года Николай Фролов едва не был убит. Он открыл дверь машины, чтобы ехать на работу, взрывное устройство сработало. Фролов получил ранения, попал в реанимацию, перенес операцию, но выжил. После прохождения курса лечения в местной больнице он вернулся на свой пост, а относительно недавно перешел в областное правительство на должность заместителя руководителя департамента экологии.

Взрывное устройство сработало, когда глава района открыл дверь машины. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Все это время на след преступника напасть никак не могли. Однако теперь, как утверждают в Следственном комитете, результаты экспертиз, а также предметы и документы, обнаруженные при обыске по месту жительства Богомазова, подтверждают его вину. В связи с этим работники СК ходатайствуют перед судом об аресте бизнесмена. Ему предстоит отвечать по статье УК РФ, карающей за покушение на убийство.