Покушение на главу района в Воронежской области: что известно к этому часу

26 декабря примерно в 9 утра в Рамони (райцентр в Воронежской области) на улице Ильинского раздался взрыв. Жители ближайших четырехэтажек поспешили к окнам. Многие потом расскажут: «Решили, что это хлопок газа».

Вокруг припаркованной «Киа-Соренто» верещали сигнализации. В нескольких метрах лежал пострадавший - Николай Фролов, глава Рамонского района. Взрывное устройство сработало, когда он открыл водительскую дверь. Очевидцы говорят, что мужчина оставался в сознании, но не кричал. Он не мог подняться. Оказавшаяся рядом соседка на личном автомобиле довезла Николая Валерьевича до районной больницы - благо, она находится в считанных метрах.

Взрывное устройство сработало, когда глава района открыл дверь машины.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Официальной информации о состоянии Николая Фролова нет: главврач районной больницы ссылается на интересы следствия и сохранение врачебной тайны. Одна из сотрудниц рассказала, что мужчина получил серьезные травмы ног. Его прооперировали, после чего оставили в реанимации.

После взрыва жильцов соседних домов эвакуировали. Была информация, что рядом находится еще одно взрывное устройство, однако никаких подозрительных предметов не нашли.

Ближайший дом эвакуировали.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Николай Фролов возглавляет Рамонский район с февраля 2018 года. Местные жители отзываются о главе как о добродушном, «домашнем» человеке, которого есть за что поблагодарить: это и благоустройство парка, и ремонт дорог.

Николай Фролов. Фото администрации Рамонского района.

Как рассказал «КП» местный депутат Юрий Таранцов, никаких видимых конфликтов у него ни с кем не было. В администрации района говорят: «Для нас это был шок». Другой наш источник, знакомый с ситуацией, предполагает, что это была акция устрашения, так как взрыв был небольшой силы: «Судя по всему, взрывное устройство было размещено снизу. Поражающих элементов в нем не было. Только металлическая оболочка – возможно, кусок трубы».

Тем временем следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В правительстве Воронежской области заявили, что окажут Николаю Фролову и его семье всю необходимую помощь.

Больше фото - по ссылке.