«Для нас это был шок»: в администрации рассказали о пострадавшем главе Рамонского района

СЕГОДНЯ 16:13 2019-12-26T16:54:03+03:00

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Сотрудники администрации Рамонского района рассказали корреспондентам «Комсомолки» о пострадавшем при взрыве главе Николае Фролове. Напомним, покушение на него совершили утром 26 декабря.

- Мы сами пользуемся информацией, размещенной в СМИ. Нас на месте не было. Но могу сказать, что человек с молодости избрался всенародным главой Айдаровского сельского поселения. 13 лет отработал там. А в 2017 году стал главой Рамонского района. Все отмечают, что он эффективный менеджер. За эти два года невооруженным глазом видны перемены в благоустройстве территории. Молодец он, старается. Мы рады, что у нас такой глава. А что касается этой ситуации... Для нас это был шок. Подробной информацией не обладаем, - отозвались о руководителе коллеги.

Место взрыва было оцеплено.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Сотрудники говорят о Николае Валерьевиче как о целеустремленном человеке.

- На работу приезжает в семь утра, а иногда и в полседьмого. Раньше всех. Жаворонок. Сидит с бумагами работает. Идей у него много, мыслит системно. Может дать такие поручения, смысл которых не сразу понимаешь, но в дальнейшем удивляешься, как он до такого догадался. Это его место. Он однозначно достоин быть главой. Очень радуемся тому, что такой человек нашелся именно в нашем районе. Дай Бог ему здоровья, чтобы он быстрее поправился и вернулся. Не понимаем, кто вообще на такое способен, - говорит еще одна подчиненная Фролова.

На данный момент администрация работает в штатном режиме. Обязанности главы исполняет один из его заместителей - Юрий Болгов.

Добавим, что с ранением ног чиновника забрали в больницу и прооперировали. СК уже возбудил уголовное ч. 3 ст. 30, п.п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Силовики закончили обследование всей территории, к счастью, никаких опасных предметов не обнаружили. Машину, в которой произошел взрыв, эвакуировали для проведения следственных действий.

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ИСТОЧНИК KP.RU